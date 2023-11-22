Соцучреждения Москвы обеспечат абсорбирующим бельем по офсетному контракту

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В начале 2023 года Москва заключила офсетный контракт с компанией "ВИП Камилла", в рамках которого социальные учреждения города будут обеспечены абсорбирующим бельем. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"По условиям договора инвестор должен вложить в создание производства не менее 300 миллионов рублей, там будут работать около 70 сотрудников. Для этого город выделил площадку в 5,5 тысячи квадратных метров в индустриальном парке "Руднево", – рассказал он.

Город по условиям договора обязан приобрести у предприятия продукцию на 11,7 миллиарда рублей за десять лет.

Компания уже выпустила первые партии изделий по контракту. Их поставили в соцучреждения в ноябре.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что "ВИП Камилла" имеет статус резидента особой экономической зоны. Это, в частности, позволяет ей экономить на налогах.

В общей сложности Москва имеет 14 действующих офсетных контрактов с производителями медицинских изделий, лекарств, продуктов питания, элементов благоустройства и другими компаниями. Объем инвестиций по договорам составит около 82 миллиардов рублей.

Ранее офсетный контракт Москва решила заключить с Карелией. По его условиям, инвестор должен был возвести в регионе предприятие по выпуску щебня, который в течение десяти лет будут закупать столичные власти. Материал в городе используют для ремонта дорог.

