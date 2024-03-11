Новости мира: фермеры заблокировали движение поездов на севере Индии

В двух штатах на севере Индии на протяжении четырех часов было заблокировано движение поездов. Местные аграрии вышли на пути в разных населенных пунктах и вывели составы из графика. Фермеры начали бастовать около месяца назад. Фермеры требуют, чтобы власти Индии установили приемлемую закупочную цену для их продукции, а также ввели соцгарантии для работников сферы.

Часть рейсов из российских городов на курорты Египта и обратно будут летать с посадкой в Анталье. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров. Техническая остановка в Турции длится около часа, а пассажиры при этом не покидают борт. Это решение связано с проблемами на стороне египетского перевозчика.

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