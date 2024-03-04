Новости мира: вооруженные банды штурмом взяли здание тюрьмы в столице Гаити

В столице Гаити Порт-о-Пренсе продолжаются поиски нескольких тысяч заключенных. В субботу, 2 марта, вооруженные банды штурмом взяли здание тюрьмы и освободили всех, в том числе нескольких главарей преступников. Полиция не смогла справиться с таким количеством вооруженных бандитов и отступила. В стране объявлены чрезвычайное положение и комендантский час.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал перехваченный разговор высокопоставленных офицеров бундесвера частью информационной войны. По его словам, никто не собирается бомбить Крымский мост и давать Украине ракеты Taurus, будет проведено расследование причин перехвата с участием военной контрразведки Германии.

Около 30 тысяч южнокорейских врачей вышли на центральные улицы Сеула. По словам протестующих, на такой шаг они пошли после того, как Минздрав решил дополнительно добрать несколько тысяч абитуриентов на медицинские специальности из-за нехватки кадров. Но митингующие считают, что это не решит проблему, а лишь скажется на качестве образования и услуг. Тем временем власти заявили, что приостановят действие лицензий у порядка 9 тысяч ординаторов и интернов, если они не прекратят забастовки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.