09 марта, 19:03Происшествия
Воздушный шар с контрабандой обнаружили в Польше у границы с Белоруссией – СМИ
Фото: AP Photo/Maciek Luczniewski
Воздушный шар с контрабандными сигаретами обнаружили в Польше недалеко от границы с Белоруссией. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
В сообщении говорится, что подозрительный объект заметили в окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства. Позже выяснилось, что это был воздушный шар для переправки контрабанды, указано там.
По информации радиостанции, к воздушному шару было прикреплено порядка 20 коробок с сигаретами, пограничники уже изъяли находку.
Ранее сотрудники Брянской таможни вместе с пограничниками задержали большегруз, который нелегально провез свыше 20 тонн молдавского винограда. Как сообщила пресс-служба таможенного управления, машина ехала из Белоруссии в Москву. Для вынесения дальнейшего решения продукция передана работникам Россельхознадзора.
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