Воздушный шар с контрабандой обнаружили в Польше у границы с Белоруссией – СМИ

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Воздушный шар с контрабандными сигаретами обнаружили в Польше недалеко от границы с Белоруссией. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

В сообщении говорится, что подозрительный объект заметили в окрестностях села Минковцы недалеко от Сокулки Подляского воеводства. Позже выяснилось, что это был воздушный шар для переправки контрабанды, указано там.

По информации радиостанции, к воздушному шару было прикреплено порядка 20 коробок с сигаретами, пограничники уже изъяли находку.

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