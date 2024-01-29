"Безопасный город": суд приговорил мужчину к 5 годам колонии за попытку контрабанды золота

Химкинский городской суд Московской области приговорил к пяти годам колонии мужчину, которого задержали сотрудники ФСБ России в аэропорту Шереметьево за попытку контрабанды золотых слитков стоимостью более 110 миллионов рублей.

Официальный представитель ОПК ФСБ России в аэропорту Шереметьево Елена Витяева заявила, что изъятые золотые слитки обращены в доход государства. Решение суда вступило в законную силу. Подробнее – в программе "Безопасный город".