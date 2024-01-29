29 января, 17:54Регионы
Яркие вспышки заметили в Челябинске
На опубликованных местными жителями кадрах видно, как вечернее небо на несколько секунд озаряет серия ярких вспышек. Такая картина наблюдалась сразу в нескольких районах города.
Ранее в МЧС по Ленинградской области пояснили, с чем связаны взрывы под Выборгом, о которых сообщали пользователи.
Согласно информации ведомства, там осуществляются запланированные мероприятия на карьере "Эркиля". Местное карьероуправление производит массовый взрыв с соблюдением всех мер безопасности, уточнили спасатели.
До этого стало известно о ЧП в Новотроицке, где обрушилась насосная станция. Экстренные службы сообщали о троих пострадавших, одного из них пришлось госпитализировать. В МЧС России рассказали, что спасатели вытащили из-под завалов шесть человек. По факту произошедшего Следственный комитет России завел уголовное дело.
Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце утром 29 января
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