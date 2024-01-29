Яркие вспышки заметили в Челябинске

В северо-западном направлении Челябинска были замечены яркие вспышки света. Об этом председатель Общественной палаты региона Николай Дейнеко рассказал в своем телеграм-канале

На опубликованных местными жителями кадрах видно, как вечернее небо на несколько секунд озаряет серия ярких вспышек. Такая картина наблюдалась сразу в нескольких районах города.

Ранее в МЧС по Ленинградской области пояснили, с чем связаны взрывы под Выборгом, о которых сообщали пользователи.

Согласно информации ведомства, там осуществляются запланированные мероприятия на карьере "Эркиля". Местное карьероуправление производит массовый взрыв с соблюдением всех мер безопасности, уточнили спасатели.

До этого стало известно о ЧП в Новотроицке, где обрушилась насосная станция. Экстренные службы сообщали о троих пострадавших, одного из них пришлось госпитализировать. В МЧС России рассказали, что спасатели вытащили из-под завалов шесть человек. По факту произошедшего Следственный комитет России завел уголовное дело.

Ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце утром 29 января