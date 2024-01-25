"Безопасный город": сотрудники Шереметьевской таможни перекрыли канал контрабанды трепанга

Сотрудники Шереметьевской таможни перекрыли крупный канал контрабанды трепанга – дальневосточного деликатеса. В контрабанде подозревают 5 человек. Трепанг они сначала доставляли в Москву, а затем крупными партиями отправляли за рубеж.

Во время обысков силовики нашли партию трепанга общей стоимостью более 100 миллионов рублей. Подробнее – в программе "Безопасный город".