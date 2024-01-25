Пожар на руднике в Приморье потушили

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Пожарные ликвидировали огонь на руднике "Николаевский" в Приморье. ГУ МЧС по региону рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Возгорание ликвидировано на площади около 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", – говорится в публикации.

Спасатели сообщили РИА Новости, что на руднике загорелись древесина и кабели.

О пожаре на руднике в Приморье ​стало известно утром 25 января. Около 70 рабочих вывели из шахты. Аварийный горизонт, где располагался очаг возгорания, обследовал караул горноспасательного взвода в составе пяти человек. Тогда сообщалось, что горят ГСМ или техника, для людей опасности не было.



Пожар в здании ансамбля католической церкви в центре Москвы ликвидирован