Кровля мебельной фабрики горит в Челябинской области на 3,6 тыс кв м

Фото: МЧС России

Кровля мебельной фабрики горит в Челябинской области на площади 3 600 квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"В Челябинской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что загоревшаяся мебельная фабрика расположена в двух километрах от поселка Батуринского. На месте пожара работают более 60 специалистов и 18 единиц техники.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что в Южно-Сахалинске загорелся приют для животных "Пес и кот". Пожар распространился на площади 800 квадратных метров.

Спустя некоторое время огонь удалось полностью потушить. Специалисты МЧС смогли эвакуировать 304 собаки и 55 кошек, однако одну кошку не удалось спасти.

Приют для животных сгорел в Ленобласти