Пожар на территории нефтебазы в Туапсе ликвидирован

Фото: телеграм-канал Mash

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, где горела вакуумная установка, был ликвидирован. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"В 04:53 пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидирован", – указано в сообщении.

Согласно данным властей, в тушении пожара принимали участие 99 человек и 31 единица техники, среди которых 60 человек и 17 единиц техники от МЧС России.

О пожаре на нефтебазе в Туапсе стало известно в ночь на 25 января. Глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщал, что горела вакуумная установка. По его словам, обошлось без пострадавших.

До этого сообщалось, что пожар в терминале "Новатэка" в порту Усть-Луга в Ленинградской области был полностью ликвидирован. Возгорание произошло ночью 21 января.

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