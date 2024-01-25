Пожар произошел на нефтебазе в Туапсе

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Нефтебаза загорелась в Туапсе на Кубани, предварительно, жертв и пострадавших нет. Об этом со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края сообщает РИА Новости.

"Произошло возгорание на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы, в настоящий момент идет ликвидация горения", – указано в сообщении.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил, что пожар на территории нефтебазы был локализован, горит вакуумная установка. Он также сообщил, что находится на месте пожара для координации взаимодействия с муниципальными службами.

В оперштабе подчеркнули, что на данный момент сведений о пострадавших не поступало. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

До этого, 19 января ВСУ атаковали с помощью беспилотника объекты на территории города Клинцы. Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз, его подавили средства РЭБ. При уничтожении произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы.

На месте падения началось возгорание. Площадь пожара на нефтебазе составила более 1 тысячи квадратных метров, никто не пострадал.