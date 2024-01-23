Опасное вождение и гонки в центре Москвы обернулись для блогера уголовным делом

Публикация в Сети видео гонок в центре Москвы стала поводом возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Ранее автоблогер Гаджи Гаджиев опубликовал кадры, на которых он вместе с друзьями резко перестраивался и передвигался на автомобиле со скоростью под 200 километров в час. Кроме того, нарушители игнорировали требования сотрудников ГИБДД остановиться.

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