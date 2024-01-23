СК РФ назвал приоритетную причину крушения самолета в Афганистане

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет России рассматривает отказ двигателя в качестве основной версии крушения самолета с россиянами в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Следствием во взаимодействии с послом России в Афганистане и представителями Росавиации получена информация о состоянии российских граждан, принимаются все необходимые меры для транспортировки их в Москву", – сказано в сообщении.

Сейчас сотрудники СК выясняют все обстоятельства произошедшего, а также проводят обыски и изымают важную для расследования документацию.

Самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре РФ, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров над территорией Афганистана 20 января. По данным СМИ, судно осуществляло медицинскую эвакуацию россиянки Анны Евсюковой из Паттайи. Женщину сопровождал ее муж Анатолий Евсюков, который также являлся гражданином РФ.

В RT уточнили, что у компании, которой принадлежал упавший самолет, отсутствовало разрешение на проведение санитарных рейсов. Так, компанией владеют директор "Атлетик-групп" Екатерина Агапова и пилот Аркадий Грачев, которые на данный момент находятся в разводе.

По словам экс-супруги пилота, она ничего не знала о рейсе, который должен был перевезти из Таиланда в Россию заболевшую россиянку. Перелет же был подготовлен родственниками Евсюковой через страховую компанию.

При этом, по информации издания, у "Атлетик-групп" не было опыта проведения таких рейсов и лицензии, поэтому пилоты самолета Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев решили организовать перелет через собственную фирму "Джет Аэро". Однако источники сообщили, что у них тоже не было лицензии на коммерческие перевозки и санитарные рейсы.

Сейчас следователи хотят задать вопросы пилотам, но допросить их пока не получается, так как они находятся в Афганистане. В материалах уголовного дела они фигурируют как потерпевшие.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".

В МИД РФ отметили, что занимаются вопросом возвращения на родину выживших в катастрофе россиян. Российское внешнеполитическое ведомство выразило признательность властям Афганистана за "содействие в организации поисково-спасательной операции в условиях труднодоступной горной местности и низких температур".

На борту разбившегося в Афганистане самолета находились шесть человек