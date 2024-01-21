Пропавший с радаров самолет в Афганистане эвакуировал россиянку из Паттайи

Фото: 123RF/quatrox

Пропавший с радаров самолет в Афганистане осуществлял медицинскую эвакуацию россиянки в сопровождении ее мужа из Паттайи. Об этом ТАСС сообщил консульский отдел посольства РФ в Таиланде.

Там указали, что проводилась частная медэвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании. Женщину сопровождал ее муж Анатолий Евсюков, который также является гражданином РФ, заявили в консульском отделе.

Ранее сообщалось, что самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре РФ, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров над территорией Афганистана. По данным СМИ, самолет потерпел крушение в провинции Бадахшан на северо-востоке страны из-за технической неисправности.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек").

На борту разбившегося в Афганистане самолета находилось шесть человек