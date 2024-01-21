СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета с гражданами РФ в Афганистане

Фото: телеграм-канал SHOT

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета с российскими гражданами в Афганистане. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что дело было возбуждено по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек").

По предварительным данным, на борту самолета находились шесть человек, среди которых присутствовали россияне.

СК РФ во взаимодействии с МИД РФ организует следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств случившегося.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство контактирует с местной стороной.

"Благодарны афганской стороне за оказываемую помощь в розыскных работах", – цитирует ее РИА Новости.

Ранее в Росавиации сообщили, что самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре РФ, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров в воздушном пространстве Афганистана. По информации компании, борт принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия).

Согласно информации СМИ, воздушное судно потерпело крушение в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана из-за технической неисправности. Также пресса добавила, что самолет мог отклониться от первоначального курса и столкнуться с горным рельефом.

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