Зарегистрированный в РФ самолет пропал в воздушном пространстве Афганистана

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Самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре РФ, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров в воздушном пространстве Афганистана. Это произошло 20 января, сообщается в телеграм-канале Росавиации.

По предварительным данным, на борту судна находились 4 члена экипажа и 2 пассажира.

"Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный – 128) произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолет принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу", – уточнила компания.

Согласно информации Росавиации, самолет выполнял чартерный санитарный рейс Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия). В настоящее время ведутся его поиски.

В свою очередь, агентство Aamaj News сообщило, что самолет потерпел крушение в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана из-за технической неисправности. Как добавило агентство Khaama Press, борт отклонился от первоначального курса и столкнулся с горным рельефом.

Вместе с тем в оперативных службах сообщили ТАСС, что в самолете находились двое россиян.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане вертолет Ми-8, принадлежащий Минобороны страны, разбился в ходе выполнения учебно-тренировочного полета. В результате крушения погиб весь экипаж, специальная комиссия занялась установлением причин произошедшего.

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