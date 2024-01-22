В МИД РФ сообщили о работе над возвращением пострадавших в авиакатастрофе в Афганистане

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Россия занимается вопросом возвращения на родину граждан РФ, которые выжили в результате крушения самолета в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Со своей стороны Российская Федерация выражает признательность властям Афганистана за содействие в организации поисково-спасательной операции в условиях труднодоступной горной местности и низких температур", – сказано в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Также Захарова рассказала, что 22 января посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов встретился в аэропорте Кабула с пострадавшими и вместе с ними отправился в госпиталь, где выжившим в результате авиакатастрофы окажут необходимую медпомощь.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ подтвердила гибель супругов Евсюковых и выразила искренние соболезнования их родственникам.

Самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре РФ, перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров над территорией Афганистана. По данным СМИ, самолет потерпел крушение в провинции Бадахшан на северо-востоке страны из-за технической неисправности.

Пропавший с радаров самолет осуществлял медицинскую эвакуацию россиянки в сопровождении ее мужа из Паттайи. Проводилась частная медэвакуация россиянки Анны Евсюковой с участием страховой компании. Женщину сопровождал ее муж Анатолий Евсюков, который также являлся гражданином РФ.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".



На борту разбившегося в Афганистане самолета находились шесть человек