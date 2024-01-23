Движение перекрыли в центре Москвы из-за пожара в здании католической церкви

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение с улицы Большой Лубянки на Сретенский переулок в сторону Милютинского переулка перекрыли в связи с пожаром в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, пожар произошел в Милютинском переулке, доме 18, строении 3.

"Также перекрыт поворот на Милютинский переулок со Сретенского бульвара. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.

Как пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы, пожар произошел в здании ансамбля Римско-католической церкви Святых Апостолов Петра и Павла XIX века. Собеседник агентства уточнил, что это здание административное, очаг пожара находится на третьем этаже.

Воспламенившийся дом представляет собой пристройку к частной школе, люди из которая сейчас эвакуируются. В общей сложности из учебного заведения были выведены 200 детей. В столичном главке МЧС уточнили, что никто не пострадал.

Ранее сообщалось о возгорании в Махачкале. Там загорелась крыша двух многоэтажных домов в результате замыкания линии электропередачи. Со временем пожарные локализовали возгорание. Спасателям удалось эвакуировать 65 жильцов дома.

На территории ЧП работали 78 специалистов и 21 единица техники. Площадь пожара составила порядка 500 квадратных метров.

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