Полиция задержала ночных столичных дрифтеров

В Москве поймали водителей, которые устроили новогодний дрифт с фейерверком прямо на дороге. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Праздничными гонщиками в ведомстве заинтересовались сразу, как только видео с нарушениями появилось в Сети. Двое участников акции уже находятся в отделении. Как оказалось, один из них был ранее лишен водительских прав за отказ от медосвидетельствования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.