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Новости

08 января, 09:15

Происшествия

Полиция задержала ночных столичных дрифтеров

Полиция задержала ночных столичных дрифтеров

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 93 километра МКАД

Столичная полиция привлекла к ответственности водителей, устроивших дрифт с фейерверками

Движение на Большой Тульской улице затруднено из-за пожара

Частный дом загорелся на северо-востоке Москвы

Городские службы продолжили работу на подстанции после ЧП на северо-востоке Москвы

Теплоснабжение домов на северо-востоке Москвы возобновили

Последствия аварии на подстанции устраняют на северо-востоке Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 4 января

Для устранения последствия аварии на подстанции в СВАО создан оперштаб – власти

В Москве поймали водителей, которые устроили новогодний дрифт с фейерверком прямо на дороге. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Праздничными гонщиками в ведомстве заинтересовались сразу, как только видео с нарушениями появилось в Сети. Двое участников акции уже находятся в отделении. Как оказалось, один из них был ранее лишен водительских прав за отказ от медосвидетельствования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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