Электроодеяло убило пенсионерку и спровоцировало пожар в квартире в Москве

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Замыкание электроодеяла стало причиной пожара и смерти 69-летней пенсионерки в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале российского МЧС.

"Всего пять вдохов едкого дыма стали для нее летальны. Огонь на 2 квадратных метрах ликвидировали пожарные МЧС России", – говорится в сообщении.

Накануне столичная прокуратура сообщала о пожаре в квартире жилого дома на улице Правды. В ведомстве заявляли, что ход и результаты проверки контролирует Савеловская межрайонная прокуратура.

Ранее в центре Москвы произошел пожар. В результате было перекрыто движение с улицы Большой Лубянки на Сретенский переулок в сторону Милютинского переулка. Также был ограничен поворот на Милютинский переулок со Сретенского бульвара.

В оперативных службах города уточнили, что возгорание вспыхнуло в здании ансамбля Римско-католической церкви Святых Апостолов Петра и Павла XIX века. Очаг пожара находится на третьем этаже.

Двухэтажное офисное здание загорелось в Москве на Ленинском проспекте