Число погибших при землетрясении в районе Ното в Японии выросло до 233

Фото: ТАСС/АР

Число жертв землетрясения в районе Ното префектуры Исикава в Японии увеличилось до 233. Из них 100 человек погибли во время разрушения зданий. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, по-прежнему неизвестно местонахождение 22 человек, пострадавшими числятся 1 036 человек. Кроме того, свыше 15,3 тысячи человек находятся в эвакуационных пунктах.

Отмечается, что частично или полностью разрушенными оказались более 37,1 тысячи домов. Свыше 5,6 тысячи домохозяйств в префектуре Исикава остаются без света, 48,5 тысячи – без воды.

Ранее сообщалось, что количество жертв серии мощных землетрясений составляет 232 человека. По меньшей мере 21 человек числился в списке пропавших без вести.

С 1 января в Японии произошло уже более 1,2 тысячи землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6.