Число погибших при землетрясениях в Японии достигло 232 человек

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Количество жертв серии мощных землетрясений, которые произошли в районе японского полуострова Ното, увеличилось до 232 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные властей префектуры Исикава.

По меньшей мере 21 человек все еще числится в списке пропавших без вести. Общее число пострадавших составляет 1 036 человек.

С 1 января в Японии произошло уже более 1,2 тысячи землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6.

В результате наибольший ущерб понесла префектура Исикава: там полностью или частично разрушены больше 1,3 тысячи домов, пожары уничтожили более 300 построек.