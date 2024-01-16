Два самолета столкнулись в Японии – СМИ

Фото: телеграм-канал Readovka

Самолеты южнокорейской авиакомпании Korean Air и гонконгской Cathay Pacific столкнулись в аэропорту Син-Титосэ на японском острове Хоккайдо, никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что рейс 766 компании Korean Air, на борту которого находились 288 человек, должен был вылететь в Сеул. Самолет Cathay Pacific без пассажиров был на стоянке, с которой выезжал южнокорейский лайнер.

По информации телеканала, на южнокорейском самолете сломана законцовка левого крыла. Между тем у гонконгского самолета повреждена хвостовая часть. Возгорания не произошло.

Ранее лайнер JAL, следовавший из северного города Саппоро в Токио, при посадке в столичном аэропорту Ханэда столкнулся с военно-транспортным самолетом DHC-8 береговой охраны Японии, который готовился вылетать в пострадавшие от землетрясений регионы страны, чтобы доставить туда гуманитарную помощь. После столкновения оба самолета загорелись.

В результате столкновения самолетов погибли пять из шести членов экипажа транспортного самолета DHC-8 береговой охраны Японии. На борту пассажирского самолета находились 379 человек, из них 8 младенцев. Всем удалось эвакуироваться.

В посольстве РФ рассказали, что информации о гражданах России среди пассажиров лайнера японской авиакомпании отсутствует.

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