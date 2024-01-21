Глава Wildberries назвала пожар на складе в Шушарах испытанием

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Пожар на складе Wildberries в Шушарах Ленинградской области стал испытанием для компании. Однако маркетплейс работает над выполнением всех обязательств, заявила гендиректор компании Татьяна Бакальчук.

"Большое искреннее спасибо всем за слова поддержки: нашим партнерам, нашим продавцам и нашим клиентам. Самое главное, что все живы", – цитирует ее РБК.

Кроме того, как отметила Бакальчук, Wildberries работает в круглосуточном режиме над скорейшим восстановлением логистики. Она также поблагодарила за слова поддержки партнеров компании, продавцов и клиентов.

Пожар произошел на складе Wildberries в Шушарах утром 13 января. Площадь возгорания изначально составляла тысячу квадратных метров, потом она увеличилась до 50 тысяч "квадратов".

Локализовать возгорание удалось на площади в 70 тысяч квадратных метров. Днем 14 января на складе ликвидировали открытое горение.

Региональный главк Следственного комитета России возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Следователи считают, что пожар мог произойти из-за действий лиц, отвечавших за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

В МЧС РФ рассматривают три версии возгорания. По одной из них, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем на складе.

Половина продавцов получили первые компенсации после пожара на складе Wildberries