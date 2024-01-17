Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юге Филиппин

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на острове Минданао на Филиппинах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Подземные толчки зафиксировали в 12:32 (15:32 по московскому времени) в 26 километрах к северо-востоку от города Хинатуан. Эксперты обнаружили очаг сейсмического явления на глубине 51 километра. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Два землетрясения произошли на Камчатке 6 января, в населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались. На территории Мильковского муниципального округа произошло землетрясение магнитудой 3,3 на глубине 10 километров. Эпицентр расположился в 56 километрах юго-восточнее поселка Лазо.

Как уточняет Камчатский филиал геофизической службы РАН, второе землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали в акватории Кроноцкого залива, на глубине 38 километров.



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