Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Дагестане

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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на территории Хасавюртовского района Дагестана, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

Толчки на глубине 27 километров зафиксировали 12 января в 10:14. Их смогли ощутить жители города Хасавюрта и Хасавюртовского района. Информации о разрушениях не поступало.

Два землетрясения произошли на Камчатке 6 января, в населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались. На территории Мильковского муниципального округа произошло землетрясение магнитудой 3,3 на глубине 10 километров. Эпицентр расположился в 56 километрах юго-восточнее поселка Лазо.

Как уточняет Камчатский филиал геофизической службы РАН, второе землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали в акватории Кроноцкого залива, на глубине 38 километров. Эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива, в 205 километрах восточнее села Мильково.

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