Сейсмологи зафиксировали землетрясение близ места взрывов в Нью-Йорке

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Геологическая служба США зафиксировала землетрясение близ острова Рузвельт-Айленд в Нью-Йорке, которое совпадало со временем, когда местные жители пожаловались на звуки взрывов и тряску. Об этом сообщает ТАСС.

По данным американских сейсмологов, в 05:45 по местному времени в районе Нью-Йорке Куинс, расположенном близ острова Рузвель-Айленд, было зафиксировано землетрясение магнитудой 1,7, эпицентр располагался на глубине 5 километров.

По данным пожарного управления Нью-Йорка, спустя восемь минут им поступило обращение от местных жителей о серии взрывов.

Как сообщил консул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров, обращений на горячую линию Генконсульства не поступало. Российские дипломаты со своей стороны запросили экстренные службы города по поводу информации о пострадавших из числа наших граждан.

Ранее жители острова Рузвельт-Айленд сообщили о звуках взрывов. По предварительной информации, было слышно три хлопка, однако прибывшие на место спасатели не обнаружили ничего подозрительного.

После этого стало известно, что в центре Нью-Йорка случились перебои с электричеством после серии взрывов.