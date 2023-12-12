Жилой дом частично обрушился в Бронксе в США

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Часть семиэтажного здания обрушилась в Бронксе в США. Об этом сообщает телеканал CBS News.

В пожарном департаменте Нью-Йорка сообщили, что обрушение здания произошло около 15:30 по местному времени (23:30 по московскому времени). На первом этаже здания располагались предприятия, остальная часть здания жилая.

В ведомстве отметили, что устойчивость здания остается под вопросом, все люди из него были эвакуированы.

Оперативные службы города продолжают поиски людей под обломками здания, на данный момент сведений о пострадавших не поступало.

Отмечается, что при проверке специальной комиссии были обнаружены множественные нарушения эксплуатации здания, которое было построено еще в 1915 году.

Ранее сообщалось об обрушении крыши на территории цеха керамического завода в подмосковном поселке Фряново, в результате которого два человека получили травмы. Специалисты оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.



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