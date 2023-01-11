Два человека пострадали при обрушении части крыши на подмосковном заводе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На территории цеха Фряновского керамического завода в подмосковном поселке Фряново обрушилась часть крыши. Из-за этого травмы получили два человека, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"При проведении строительных работ в цеху Фряновского керамического завода произошло обрушение части кровли размером 900 квадратных метров. Пострадали два человека, медики им оказывают помощь", – сообщил представитель экстренных служб.

Ранее сообщалось, что крыша гостиницы обрушилась на путешественников в городе Сарыкамыш на севере Турции. В результате происшествия травмы получили 10 человек, их госпитализировали.

По последним данным, обрушение случилось в ходе мероприятия, приуроченного к 108-й годовщине битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны.

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