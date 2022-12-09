Конструкции горящего склада на юге Москвы частично обрушились

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На горящем складе в Востряковском проезде в Москве произошло частичное обрушение конструкций. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Для тушения пожара и предотвращения распространения огня сформировано четыре боевых участка, подано восемь водяных стволов", – говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила спасателям в 23:45. В 01:30 была объявлена локализация. Работы по ликвидации пожара, площадь которого составила 1,5 тысячи квадратных метров, продолжаются.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на маслозаводе в Адыгее. Возгорание случилось в сушильной камере. Огонь распространился на площади 270 квадратных метров.

До этого пожар произошел на Микояновском мясокомбинате в Москве. Огнем была охвачена крыша здания. Со склада эвакуировали 13 человек. В результате ЧП никто не пострадал.

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