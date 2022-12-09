01:47Происшествия
Конструкции горящего склада на юге Москвы частично обрушились
"Для тушения пожара и предотвращения распространения огня сформировано четыре боевых участка, подано восемь водяных стволов", – говорится в сообщении.
Информация о возгорании поступила спасателям в 23:45. В 01:30 была объявлена локализация. Работы по ликвидации пожара, площадь которого составила 1,5 тысячи квадратных метров, продолжаются.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на маслозаводе в Адыгее. Возгорание случилось в сушильной камере. Огонь распространился на площади 270 квадратных метров.
До этого пожар произошел на Микояновском мясокомбинате в Москве. Огнем была охвачена крыша здания. Со склада эвакуировали 13 человек. В результате ЧП никто не пострадал.
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