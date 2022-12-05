В Адыгее загорелся маслозавод на площади 270 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС Адыгеи"

На маслозаводе в Кошехабльском районе Адыгеи произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС.

"Сегодня в 16:44 <...> поступило сообщение о возгорании в ауле Егерухай <...> на территории маслозавода ООО "Мамруко", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели установили, что происходит горение в сушильной камере, расположенной внутри здания.

В 22:57 была объявлена локализация. По предварительным оценкам, площадь пожара составила 270 квадратных метров.

"В ликвидации возгорания от МЧС России задействовано 33 человека и 11 единиц техники. Погибших и травмированных нет", – уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в на Микояновском мясокомбинате в Москве. Огнем была охвачена крыша здания. Со склада эвакуировали 13 человек. В результате ЧП никто не пострадал.

До этого на Ямале загорелся ангар с баллонами. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Произошло обрушение кровли. Информация о пострадавших не поступала.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!