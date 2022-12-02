Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве локализован – МЧС

Фото: МЧС Москвы

Пожар на Микояновском мясокомбинате в Москве локализован, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Пожар локализован в 22:59 по московскому времени. Площадь уточняется", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на данный момент спасатели проводят осмотр верхних этажей здания для обнаружения возможных очагов возгорания.

Пожар вспыхнул на Микояновском мясокомбинате на улице Талалихина в Москве вечером в пятницу, 2 декабря. Отмечалось, что огнем была охвачена крыша здания. Позднее пожару присвоили 2-й ранг сложности из пяти.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали со склада на территории комбината 13 человек. В результате ЧП никто не пострадал. К тушению огня было привлечено свыше 100 человек и 30 единиц техники.



Пожару на территории Микояновского мясокомбината в Москве присвоен второй ранг сложности

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