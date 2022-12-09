Склад загорелся на юге Москвы на площади 1,5 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС_Москвы"

Возгорание произошло на складе в районе Бирюлево Западное в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 23:45 в четверг, 8 декабря. По предварительным оценкам, площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров.

Уточняется, что склад находится в Востряковском проезде. К ликвидации пожара привлекли более 100 человек и 39 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в строящемся ЖК "Молжаниново". Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

До этого во Владивостоке сгорел популярный ресторан Zuma. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.



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