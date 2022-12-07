Во Владивостоке сгорел популярный ресторан Zuma

Фото: 25.mchs.gov.ru

Пожар произошел в самом популярном ресторане Владивостока Zuma. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о происшествии поступила спасателям в ночь на среду в 00:57 по местному времени. Пожарные расчеты прибыли на место спустя три минуты. В настоящее время ликвидировано открытое горение.

"На момент прибытия пожарных второй этаж и крыша здания были охвачены пламенем", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, возгорание началось в помещении кухни ресторана. В итоге огонь полностью уничтожил здание заведения.

"Люди, находившиеся внутри покинули его самостоятельно. Пострадавших нет. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление причин пожара", – рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в московском ресторане Folk. Около 20 гостей заведения были эвакуированы. Информация о пострадавших не поступала.

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