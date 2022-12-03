03 декабря, 21:36Происшествия
Пожар в здании ресторана на Цветном бульваре ликвидирован
Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
Пожар в здании ресторана на Цветном бульваре ликвидирован. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.
"В 21:15 – ликвидация открытого горения. В 21:18 – полная ликвидация пожара", – уточнили в ведомстве.
По данным МЧС, на первом этаже ресторана произошло возгорание жировых отложений в вентиляционном коробе. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра.
Как сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса, в связи с возгоранием в районе дома № 2 перекрыт проезд с Рождественского бульвара на Цветной бульвар.
"Просим строить маршруты с учетом перекрытий", – говорится в сообщении.
Как уточнялось ранее, пожар был зафиксирован в ресторане Folk. Помимо этого, в здании располагаются еще несколько заведений общественного питания. Около 20 гостей заведения были эвакуированы. Информации о пострадавших в результате инцидента нет.
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