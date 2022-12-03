Пожар произошел в здании с ресторанами на Цветном бульваре

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

В здании с ресторанами на Цветном бульваре произошло возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

"В здании на Цветном бульваре, 2, произошел пожар, все посетители ресторанов эвакуированы", – сообщил информированный источник агентства.

По его словам, с первого этажа постройки идет черный густой дым. На месте происшествия работают экстренные службы города. Информация о причинах произошедшего и пострадавших уточняются.

По данным телеграм-канала РЕН ТВ, пожар произошел в ресторане Folk. В настоящее время возгорание удалось локализовать. Предварительной причиной пожара могло стать возгорание вытяжки.

Ранее в Москве загорелось здание Микояновского мясокомбината. Огонь появился на крыше завода. Позже пожару был присвоен второй ранг сложности.

До этого судно загорелось на Москве-реке возле храма Преподобной Марии Египетской в районе Братеевского моста на юго-востоке столицы. Сообщалось, что предварительно, пожар произошел на площади 15–20 "квадратов".



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