03 декабря, 21:19Происшествия
Пожар произошел в здании с ресторанами на Цветном бульваре
Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"
В здании с ресторанами на Цветном бульваре произошло возгорание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.
"В здании на Цветном бульваре, 2, произошел пожар, все посетители ресторанов эвакуированы", – сообщил информированный источник агентства.
По его словам, с первого этажа постройки идет черный густой дым. На месте происшествия работают экстренные службы города. Информация о причинах произошедшего и пострадавших уточняются.
По данным телеграм-канала РЕН ТВ, пожар произошел в ресторане Folk. В настоящее время возгорание удалось локализовать. Предварительной причиной пожара могло стать возгорание вытяжки.
Ранее в Москве загорелось здание Микояновского мясокомбината. Огонь появился на крыше завода. Позже пожару был присвоен второй ранг сложности.
До этого судно загорелось на Москве-реке возле храма Преподобной Марии Египетской в районе Братеевского моста на юго-востоке столицы. Сообщалось, что предварительно, пожар произошел на площади 15–20 "квадратов".
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!