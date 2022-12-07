Пожар произошел в торговом центре в Ельце

В центре города Ельце, это Липецкая область, произошел крупный пожар, там загорелся местный торговый центр. На кадрах видно, как клубы дыма валят из окон.

Пожар уже распространился на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС. По информации ведомства, на месте работают восемь пожарных расчетов. Спасатели вывели из горящего ТЦ 50 человек.

В данный момент на месте пожара наблюдается сильное задымление. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.