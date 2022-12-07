15:43Происшествия
Магистраль водоснабжения была повреждена в районе Дмитровского шоссе
"Излитие воды на проезжую часть локализовано. На месте работают городские службы. На водоснабжение потребителей инцидент не повлиял", – говорится в публикации.
Автомобилистов попросили быть внимательными в районе аварии.
В свою очередь, Дептранс Москвы предупредил, что движение на этом участке затруднено, и рекомендовал выбирать пути объезда.
Ранее департамент сообщил о том, что движение транспорта сильно затруднено на внутренней стороне 15-го километра Московской кольцевой автодороги, где произошло столкновение двух автомобилей.
Отмечалось, что один из автомобилей перевернулся. Информация о пострадавших уточнялась.
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