Магистраль водоснабжения была повреждена в районе Дмитровского шоссе

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Столичную магистраль водоснабжения повредили в процессе строительных работ в районе Дмитровского шоссе, владения 124, в результате чего произошел прорыв подземных коммуникаций. Об этом комплекс городского хозяйства сообщил в своем телеграм-канале

"Излитие воды на проезжую часть локализовано. На месте работают городские службы. На водоснабжение потребителей инцидент не повлиял", – говорится в публикации.

Автомобилистов попросили быть внимательными в районе аварии.

В свою очередь, Дептранс Москвы предупредил, что движение на этом участке затруднено, и рекомендовал выбирать пути объезда.

Ранее департамент сообщил о том, что движение транспорта сильно затруднено на внутренней стороне 15-го километра Московской кольцевой автодороги, где произошло столкновение двух автомобилей.

Отмечалось, что один из автомобилей перевернулся. Информация о пострадавших уточнялась.

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