14:13Происшествия
Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 15-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Движение транспорта в районе аварии сильно затруднено, сообщается в телеграм-канале Москвы 24.
Отмечается, что один из автомобилей перевернулся.
В настоящее время информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что на Бережковской набережной в Москве произошло столкновение трех автомобилей, в том числе двух такси. В результате одна машина такси упала в реку. Пассажир получил травмы.
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