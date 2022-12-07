Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне 15-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД). Движение транспорта в районе аварии сильно затруднено, сообщается в телеграм-канале Москвы 24.

Отмечается, что один из автомобилей перевернулся.

В настоящее время информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что на Бережковской набережной в Москве произошло столкновение трех автомобилей, в том числе двух такси. В результате одна машина такси упала в реку. Пассажир получил травмы.

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