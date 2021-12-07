Автомобиль такси упал в Москву-реку в результате ДТП

В Москве машина такси упала в реку после ДТП

На западе Москвы в результате ДТП в реку упал автомобиль такси, пассажир получил травмы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на правоохранительные органы.

"По предварительным данным, на Бережковской набережной произошло столкновение трех автомобилей, в том числе двух такси. В результате одна машина такси упала в реку. Пассажир получил травмы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшего забрала скорая помощь. Выясняются обстоятельства случившегося.

Как сообщили в столичном Дептрансе, авария произошла в районе 24-го дома.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Mercedes сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в центре Москвы и скрылся с места аварии. По предварительным данным, ребенок получил ушиб мягких тканей лба.