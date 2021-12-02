Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля Mercedes сбил мальчика на пешеходном переходе в центре Москвы и скрылся с места аварии, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

"На Гоголевском бульваре у дома 3 неустановленный водитель совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, ребенок получил ушиб мягких тканей лба. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают личность водителя и его местонахождение.

Ранее водитель автомобиля Volkswagen Jetta наехал на женщину с ребенком в столичном районе Ясенево. Женщина и ребенок получили закрытые черепно-мозговые травмы.

