В Ясеневе бабушка и внук попали под колеса автомобиля Volkswagen

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водитель автомобиля Volkswagen Jetta наехал на женщину с ребенком в столичном районе Ясенево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

"На улице Тарусской водитель автомобиля Volkswagen Jetta совершил наезд на двух пешеходов: женщину и ребенка четырех лет. По предварительным данным, бабушка с внуком переходили проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте", – говорится в сообщении.

Предварительно, женщина и ребенок получили закрытые черепно-мозговые травмы. У последнего также ушибы ноги и кисти руки.

Ранее машина сбила женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Подмосковье. Происшествие случилось на Березовой улице в Ленинском городском округе.

До этого водитель иномарки сбил ребенка на Коровинском шоссе на севере столицы. Пострадавший был госпитализирован.