В Ясеневе бабушка и внук попали под колеса автомобиля Volkswagen

18:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Водитель автомобиля Volkswagen Jetta наехал на женщину с ребенком в столичном районе Ясенево. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
"На улице Тарусской водитель автомобиля Volkswagen Jetta совершил наезд на двух пешеходов: женщину и ребенка четырех лет. По предварительным данным, бабушка с внуком переходили проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте", – говорится в сообщении.
Предварительно, женщина и ребенок получили закрытые черепно-мозговые травмы. У последнего также ушибы ноги и кисти руки.
Ранее машина сбила женщину с двумя детьми на пешеходном переходе в Подмосковье. Происшествие случилось на Березовой улице в Ленинском городском округе.
До этого водитель иномарки сбил ребенка на Коровинском шоссе на севере столицы. Пострадавший был госпитализирован.
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