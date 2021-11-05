Мужчину, вышедшего на проезжую часть на Кутузовском проспекте, сбил автомобиль

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице автомобиль сбил мужчину, вышедшего на проезжую часть на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"Подтверждаем факт наезда на человека на проезжей части на Кутузовском проспекте, – говорится в сообщении.

В сети появилось видео, на котором мужчина, взяв в руки, предположительно, картонный прямоугольник, выбежал на проезжую часть и попытался ее перейти. Он дошел до середины, а потом побежал, после чего был сбит черным автомобилем.

Ранее водитель иномарки сбил ребенка на Коровинском шоссе на севере столицы. Пострадавший был госпитализирован.