Автомобиль загорелся на Волоколамском шоссе в Москве

На Волоколамском шоссе, 63А, загорелся автомобиль, сообщается в телеграм-канале Москвы 24. Кадры с места происшествия прислали очевидцы.

ЧП произошло перед Каналом имени Москвы. В связи с этим там наблюдаются большие затруднения в движении в сторону центра. Машины передвигаются по двум полосам из пяти.

Автомобилистам советуют выбирать пути объезда. Подробности случившегося уточняются. На месте работают оперативные службы города.

Ранее сообщалось, что на Бережковской набережной в Москве произошло столкновение трех автомобилей, в том числе двух такси. В результате одна машина такси упала в реку. Пассажир получил травмы.

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