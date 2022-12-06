09:33Происшествия
Автомобиль загорелся на Волоколамском шоссе в Москве
ЧП произошло перед Каналом имени Москвы. В связи с этим там наблюдаются большие затруднения в движении в сторону центра. Машины передвигаются по двум полосам из пяти.
Автомобилистам советуют выбирать пути объезда. Подробности случившегося уточняются. На месте работают оперативные службы города.
Ранее сообщалось, что на Бережковской набережной в Москве произошло столкновение трех автомобилей, в том числе двух такси. В результате одна машина такси упала в реку. Пассажир получил травмы.
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