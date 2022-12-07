СК РФ возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в ДНР

Фото: телеграм-канал "ЧП Донецк Z"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после столкновения грузовика с военными и микроавтобуса в ДНР, в результате которого погибли люди. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

По информации правоохранителей, в аварии погибли 16 человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести.

Следователи завели дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее сообщалось, что грузовик с военнослужащими столкнулся с микроавтобусом в Шахтерском районе ДНР. Отмечалось, что среди 16 погибших был водитель грузовика. В экстренных службах рассказали, что четыре человека получили ранения, их госпитализировали. По некоторым данным, пострадавшими являются военные. Их поместили в реанимацию.

Очевидец назвал случившуюся аварию зрелищем не для слабонервных. Он пояснил, что, когда проезжал мимо места аварии, увидел лежащих на асфальте людей, которых начали укрывать матрасами. По его словам, маршрутка была всмятку.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!