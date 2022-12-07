Очевидец рассказал о ДТП с 16 погибшими в ДНР

Фото: телеграм-канал "ЧП Донецк Z"

Житель Шахтерска Даниил Замиусский назвал ДТП с грузовиком с военными и микроавтобусом в ДНР зрелищем не для слабонервных. Об этом сообщает "Газета.ру".

Мужчина пояснил, что, когда проезжал мимо места аварии, увидел лежащих на асфальте людей, которых начали укрывать матрасами. По его словам, маршрутка была всмятку.

Очевидец отметил, что заметил пострадавших и среди военных.

"Кто уцелел, пытались помочь пострадавшим. Кому-то повезло больше, и они отделались легкими ушибами. Кто-то так же лежал в тяжелом состоянии на асфальте", – сказал Замиусский.

Он добавил, что часто замечает, как водители маршруток Донецк – Снежное "вечно куда-то спешат".

В результате столкновения грузовика и микроавтобуса на дороге Шахтерск – Торез погибли 16 человек. Среди погибших также был водитель грузовика. Четыре человека получили ранения, их госпитализировали. По некоторым данным, пострадавшими являются военные. Их поместили в реанимацию.



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