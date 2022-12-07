При столкновении грузовика с военными и микроавтобуса в ДНР погибли 16 человек

Фото: телеграм-канал Mash

В результате столкновения грузовика с военнослужащими и микроавтобуса в Шахтерском районе ДНР погибли 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным собеседника агентства, среди погибших в ДТП на дороге Шахтерск – Торез есть водитель грузовика. Еще три человека получили ранения, их госпитализировали.

В экстренных службах рассказали, что пострадавшими являются военные. Они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что маршрутка и легковушка столкнулись на севере Москвы. ДТП произошло в районе дома 68 на Ленинградском проспекте. В результате аварии 8 человек получили травмы.



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