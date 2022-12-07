Маршрутка и легковушка столкнулись на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Ленинградском проспекте в Москве. В результате аварии 8 человек получили травмы, сообщает телеграм-канал "РЕН ТВ".

По информации МВД, авария произошла в районе дома 68. На данный момент врачи осматривают граждан, точное количество пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что водитель BMW наехал на крыльцо автомобиля в городе Сарапул в Удмуртии. В МЧС рассказали, что происшествие произошло на улице Молодежной. По предварительной информации, пострадали два человека.

До этого загорелся автомобиль на Волоколамском шоссе, 63А. ЧП произошло перед Каналом имени Москвы.

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