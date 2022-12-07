Надземный пешеходный мост упал на грузовик на трассе в Башкирии

Фото: 02.mchs.gov.ru

Фура зацепила строящийся надземный пешеходный мост на федеральной трассе М-5 под Уфой. В результате конструкция обвалилась. Водитель большегруза погиб. Об этом сообщили в ГИБДД по Республике Башкирия.

Уточняется, что авария произошла вечером во вторник на 1 480-м километре автодороги Самара – Уфа – Челябинск. По предварительным данным, у грузовика на ходу поднялся кузов.

"В результате обвала металлоконструкции надземного перехода погиб водитель Skania. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие экстренные службы", – написал начальник республиканского управления ГИБДД Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

По его словам, движение на данном участке трассы сейчас полностью перекрыто. Организован объезд через автодорогу Карпово – Базилевка.

Ранее сообщалось, что грузовик повредил пешеходный мост в Балашихе. Инцидент произошел на 29-м километре трассы М7 "Волга". Водитель самосвала поднял кузов на ходу и задел конструкцию. Никто не пострадал.

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