Более 50 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Мексике

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Мехико туристический автобус врезался в опору второго уровня кольцевой автодороги. Об этом со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациями сообщает ТАСС.

По данным местных властей, в результате аварии погиб один человек. Еще 55 получили травмы, 42 из них были госпитализированы.

Уточняется, что в автобусе находились мексиканские пенсионеры, которые направлялись в район Сочимилько на прогулку по каналам.

Проверку по факту ДТП начала прокуратура мексиканской столицы. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса и двух грузовиков в Турции. Авария произошла в провинции Агры.

До этого в Бразилии шесть человек, в том числе двое детей, погибли в результате аварии с участием четырех автомобилей. ДТП произошло в районе туристического города Оуру-Прету.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!